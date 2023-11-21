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Путин счел, что сочинский фестиваль молодежи может помочь консолидировать молодежь

Никита Черненко
19:40 21.11.2023
Президент РФ выразил надежду, что сочинский фестиваль поможет строительству справедливого многополярного мира.
Путин счел, что сочинский фестиваль молодежи может помочь консолидировать молодежь
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин записал обращение к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который начнется через 100 дней в Сочи. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин сообщил, что сочинский фестиваль может помочь представителям молодежи «узнать Россию такой, какая она есть». Он надеется, что фестиваль поможет строительству справедливого многополярного мира и консолидировать молодежь.

«Конечно, мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством – талантливыми, целеустремлёнными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины», - заявил президент.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года на базе федеральной территории «Сириус» и был утвержден указом президента Российской Федерации. Предполагается, что фестиваль посетит более 20 тысяч участников.  

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