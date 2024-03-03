Песни и танцы: какие сюрпризы ждут участников Всемирного фестиваля молодежи

Университет Сириус, где проходит форум, превратился в один большой аэропорт. На стенах красуются приветствия, написанные на всех языках мира. А вместо гула самолетов везде раздаются песни и танцы.

Участники из 188 государств, в том числе США, Канады и страны Африки прошли жесткий отбор. Кто-то талантлив в музыке, кто-то в науке и спорте. В первый же день они спешат на мастер-классы и лекции. Молодые бизнесмены, дипломаты и ученые говорят о создании справедливого мира. Уже понятно, что любые попытки Запада ограничить и бойкотировать Россию с треском провалились.

У Татьяны русские корни, она проводит экскурсии для французов в Карелию, чтобы показать им настоящую Россию.

«Политика и народ - разные вещи. Да, на политической арене могут быть разногласия, но мы, простые люди всегда уважали Россию за ее смелость. У нас много общего, хочется это сохранить. Я хочу, чтобы мой народ увидел, что Россия прекрасная и открытая страна - для всех наций!» -заявила участница мероприятия.

Дружба завязывается всего после пары фраз и, ощущение, словно, знают друг друга всю жизнь. После знакомства участники вместе идут на открытие. Организаторы назвали церемонию по-молодежному - контент-шоу.

Экраны в виде мобильных телефонов, а ведущий церемонии – искусственный интеллект. Владимир Путин поприветствовал гостей в привычном для молодежи онлайн-формате.

«Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодёжные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны», - обратился к участникам российский лидер, подчеркнув, что многонациональное единство - величайшая ценность РФ.

Участники фестиваля готовы вместе идти в будущее. И каким оно будет – решать тоже вместе.