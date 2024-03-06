Соперница Трампа Хейли снялась с предвыборной гонки в США

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли отказалась от дальнейшей предвыборной борьбы за пост президента. О своем решении кандидатка от республиканской партии сообщила своим сторонникам.

«Сейчас настало время приостановить мою кампанию», - цитирует политика РИА Новости.

По мнению Хейли, бывшего президента и ее однопартийца Дональда Трампа, скорее всего, выдвинут кандидатом в июле и призвала его завоевать симпатии американцев. Со слов Никки Хейли, она не строит политических планов и будет наслаждаться жизнью обычного гражданина.

По оценкам американских СМИ, Дональд Трамп одержал победу на республиканских праймериз в 14 из 15 штатов, тогда как Хейли победила только в одном.