Трампа воодушевили результаты праймериз в супервторник

Экс-президент США Дональд Трамп назвал супервторник прекрасным и воодушевляющим днем, выступая перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. По последним данным, он одерживает победу на внутрипартийных выборах в 13 штатах.

«Этот день называют супервторником не просто так. Это большое событие. Никогда еще не было ничего столь убедительного», - сказал Трамп в победной речи.

Во вторник экс-президент побеждает в праймериз по всей стране: Калифорния, Северная Каролина, Вирджиния, Теннесси, Оклахома, Техас, Арканзас, Мэн, Алабама, Массачусетс, Колорадо и Миннесота, сообщает NBC News.

Трамп вплотную приблизился к тому, чтобы забрать подавляющее большинство делегатов-республиканцев и заблокировать выдвижение своего последнего соперника по партии - бывшего посла ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

До сих пор Хейли выиграла только один раунд предварительных выборов - в Вашингтоне, округ Колумбия. Теперь она одержала еще одну победу в Вермонте, обойдя Трампа.

Обращаясь к сторонникам в своем поместье Мар-а-Лаго, Трамп полностью проигнорировал Хейли и высказывался уже на темы всеобщих выборов: обвинял Байдена в конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке, в инфляции и нелегальной миграции.

По предварительным данным, президент США Джо Байден одержал победу на праймериз демократов в супервторник во всех 15 штатах. Эти результаты готовят «матч-реванш Трамп - Байден» на выборах осенью 2024 года, сообщает NBC.