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WSJ: Никки Хейли готова выйти из предвыборной гонки в США

По итогам кокусов и праймериз экс-постпред США при ООН Никки Хейли победила только в двух регионах, включая столичный округ Колумбия.
Ян Брацкий 2024-03-06 15:40:01
© Фото: Sean Rayford, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший постпред США при ООН и один из кандидатов на пост президента от Республиканской партии Никки Хейли намерена объявить о приостановке своей кампании по итогам «супервторника». Об этом сообщили сразу два издания - The Hill и The Wall Street Journal - со ссылкой на свои источники. По их данным, Хейли выступит с обращением в 18.00 по московскому времени.

По мнению политологов, опрошенных изданиями, сход Хейли с дистанции практически гарантирует бывшему главе Белого дома Дональду Трампу выдвижение, поскольку основная борьба велась между ними двумя.

В «супервторник», 5 марта, сразу в 15 штатах состоялись кокусы и праймериз республиканцев. По итогам внутрипартийной борьбы Хейли заручилась поддержкой лишь одного штата, а в общей сложности она победила в двух регионах, включая столичный округ Колумбия. Дональд Трамп назвал свою победу воодушевляющей.

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