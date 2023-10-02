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Около 300 российских спортсменов могут выступить на Паралимпиаде в Париже

Максим Крюков
18:12 02.10.2023
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что российские атлеты поедут на состязания только в том случае, если для участия не потребуется подписания политической декларации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Около 300 российских спортсменов могут выступить на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. В соревнованиях смогут принять участие в индивидуальном порядке атлеты в нейтральном статусе. Об этом «Звезде» сообщил президент ПКР Павел Рожков.

По его словам, в ближайшее время исполком более четко сформулирует критерии отбора. Он также отметил, что атлеты из России поедут на состязания только в том случае, если для участия не потребуется подписания политической декларации.

«В этом году после апелляционного трибунала Международный паралимпийский комитет разрешил, чтобы все соревнования, которые проводятся на территории Российской Федерации, чтобы они были рейтинговые для участников Паралимпийских игр. Месяц назад оргкомитет Парижа попросил заявку, и мы отправили более 300 кандидатов-участников Паралимпийских игр. Не должно быть триколора, гимна - это все понятно. Могут ли быть какие-то дополнительные условия - время покажет», - сказал Рожков.

Напомним, в прошлом году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине. Однако в связи с ситуацией на Украине Международный комитет принял решение не допускать атлетов к соревнованиям. В пятницу, 29 сентября, организация допустила россиян к Играм. Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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