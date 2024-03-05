Ирина Винер заявила, что Россию нельзя заставить соревноваться под белым флагом

России нельзя склонять голову и выступать на международных соревнованиях под белым флагом. Такого мнения придерживается президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«У нас огромное количество регионов и республик, у каждого свой гимн, свой флаг. Бесконечно проходят соревнования в России. У нас занимается огромное количество детей. Только на чемпионате клуба выступало 1,5 тысячи детей уже отборных», - сказала Винер.

Ранее Ирина Винер назвала унизительными условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду и пригрозила, что сборная по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна страны.