МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ирина Винер заявила, что Россию нельзя заставить соревноваться под белым флагом

Ранее Ирина Винер назвала унизительными условия МОК по допуску россиян на международные соревнования.
Ян Брацкий 2024-03-05 18:20:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

России нельзя склонять голову и выступать на международных соревнованиях под белым флагом. Такого мнения придерживается президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«У нас огромное количество регионов и республик, у каждого свой гимн, свой флаг. Бесконечно проходят соревнования в России. У нас занимается огромное количество детей. Только на чемпионате клуба выступало 1,5 тысячи детей уже отборных», - сказала Винер.

Ранее Ирина Винер назвала унизительными условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду и пригрозила, что сборная по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна страны.

#Олимпиада #наш эксклюзив #гимнастика #ирина винер
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 