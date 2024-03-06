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Захарова заявила, что Нуланд никогда не занималась дипломатией

По мнению Марии Захаровой, личность Виктории Нуланд будет ассоциироваться с провалом внешнеполитического курса официального Вашингтона.
Ян Брацкий 2024-03-06 18:10:01
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Уходящая со своего поста заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд никогда не занималась дипломатией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Она занималась не дипломатией, а вмешательством во внутренние дела других государств, в первую очередь нашей страны, Украины, Восточной и Западной Европы. Она занималась реализацией разрушительного для США и других стран курса. Это привело к фиаско американской внешней политики», - заявила Захарова, выступая перед гостями Всемирного фестиваля молодежи.

Олицетворением этого является Владимир Зеленский, бесконечные мольбы о помощи которого отвергают в Белом доме, уточнила дипломат. Нуланд также внесла свой разрушительный вклад в отношения между партнерами по НАТО, напомнила Захарова.

«Внутри НАТО полный раздрай, она реализовывала этот курс США. Макрон говорит одно, все по периметру говорят другое, никто не имеет стройного представления, что же делать... Ну и ее личный вклад в подрыв доверия между нашими странами был колоссальным», - заключила Захарова.

О том, что Виктория Нуланд в ближайшие недели покинет свой пост, накануне заявил ее шеф - госсекретарь Энтони Блинкен. Политолог Наталия Елисеева назвала этот шаг американской администрации вынужденным, на фоне нарастающих провалов Украины в зоне спецоперации. По мнению эксперта, Вашингтон лихорадочно пытается исправить ситуацию перед президентскими выборами, поэтому идет на кадровые перестановки.

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #дипломатия #Виктория Нуланд #МИД России
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