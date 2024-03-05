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Политолог Елисеева назвала отставку Нуланд вынужденным шагом Белого дома

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.
Ян Брацкий 2024-03-05 17:59:01
© Фото: Rod Lamkey, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Виктория Нуланд изжила себя на посту заместителя госсекретаря США по политическим вопросам и поэтому уходит в отставку. В этом уверена политолог и публицист Наталия Елисеева. Также кадровые перестановки в Госдепе могут быть вызваны политической турбулентностью, которая лихорадит официальный Вашингтон последнее время и которая будет усиливаться, предупредила эксперт.

«Осталось полгода до выборов президента США и администрация понимает, что будет ряд изменений на линии боевого соприкосновения. Там и так провал, который будет усиливаться. За короткий период времени это надо изменить. По факту она себя изжила, время меняется, подходы тоже и сейчас будут пытаться всеми силами что-то менять на короткой дистанции», - считает Елисеева.

О том, что Нуланд собралась покинуть свой пост в ближайшие недели ранее сообщил ее шеф - госсекретарь США Энтони Блинкен. Чиновницу считают одним из архитекторов современного антироссийского курса официального Вашингтона. Широкую популярность она получила во время государственного переворота на Украине, когда угощала печенье протестующих на Майдане.

#сша #Виктория Нуланд #Госдепартамент #отставка #наш эксклюзив
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