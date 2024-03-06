Минобороны России сообщило о перехвате французской авиабомбы Hammer в зоне СВО

Российские средства ПВО перехватили французскую управляемую авиационную бомбу AASM Hammer. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о проведении специальной военной операции.

Кроме того, российские военные сбили девять снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS. Также силы ПВО уничтожили 135 украинских беспилотников за сутки.

Также в оборонном ведомстве заявили, что российский танк Т-72Б3 уничтожил Abrams с первого же выстрела. Американскую боевую машину противник потерял на Авдеевском направлении. Потери украинской стороны в живой силе на данном направлении составили до 460 человек.

В ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении киевские формирования лишились гаубицы «Мста-Б», двух американских буксируемых гаубиц М119, американской РСЗО HIMARS и контрбатарейной РЛС AN/TPQ-50.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.