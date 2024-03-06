Российские войска поразили боевую машину РСЗО HIMARS на Авдеевском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской боевой машины РСЗО HIMARS американского производства.

Эта потеря для неприятеля произошла на Авдеевском направлении. Еще из вражеской артиллерии там за сутки удалось порзаить гаубицу «Мста-Б», две гаубицы М119, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Еще противник потерял на Авдеевском направлении за сутки до 460 боевиков, самоходную огневую установку ЗРК «Бук», четыре боевые машины пехоты, две другие боевые бронированные машины и два танка.

Одним из этих танков оказался Abrams американского производства, причем уточняется, что он был уничтожен экипажем российского танка Т-72Б3 с первого же выстрела.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.