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Т-72Б3 уничтожил танк Abrams с первого выстрела на Авдеевском направлении

Неприятель на Авдеевском направлении также потерял за сутки до 460 боевиков.
2024-03-06 15:07:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российский танк Т-72Б3 уничтожил Abrams американского производства с первого же выстрела. Об этом сообщает Минобороны России.

«Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них Abrams производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

В оборонном ведомстве также сообщили о ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении. Так, за сутки киевские формирования лишились гаубицы «Мста-Б», двух американских буксируемых гаубиц М119, американской РСЗО HIMARS и контрбатарейной РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три атаки и девять контратак на данном направлении.

В брифинге Минобороны говорится и об успехах наших сил ПВО. За сутки уничтожены девять снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, а также французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer. Также сбиты 135 украинских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Т-72Б3 #Минобороны России #спецоперация #Abrams #МО РФ #СВО
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