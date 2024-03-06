Шойгу: надо сразу интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы с ударными средствами

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что необходимо сразу же интегрировать радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами. Он сказал это в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями концерна «Алмаз-Антей». Задача была поставлена министром руководству концерна «Алмаз-Антей» и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову.

«Причем это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем - это мгновенный ответ на обстрел противника», - подчеркнул Шойгу.

Генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о том, что предприятие выполнило в полном объеме задания по выпуску автономных средств целеуказания «Енисей», которые используются в С-400, и радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотникам «Валдай».

Гендиректор ПАО «НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский доложил министру, что предприятие создало новые средства борьбы с беспилотниками, которые сейчас проходят заводские испытания.

Также Шойгу представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей, а также новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Их производство было освоено еще в прошлом году.

Руководитель АО «Московский машиностроительный завод "Авангард"» Денис Попков заявил Сергею Шойгу, что расширение завода (открытый в прошлом году филиал в Подмосковье и пока что начатое строительство четырех цехов) позволили вдвое увеличить объемы производства. После завершения модернизации и ввода в эксплуатацию новых цехов это производство должно будет возрасти еще в два раза.

Шойгу провел рабочее совещание с учетом руководителей предприятия и представителей профильных органов военного управления. Он отметил, что средства ПВО имеют важнейшее значение в условиях проведения СВО.

«Это касается как радиолокационных средств, так и средств поражения. Причем спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем», - отметил министр.

Он добавил, что особенное влияние оказывает появление у врага FPV-дронов, ударных беспилотных летательных аппаратов большей дальности, а также систем HIMARS и советских образцов ударных средств поражения.

Кроме этого, Шойгу отметил, что радиолокационные системы контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне спецоперации, но и чтобы прикрыть объекты в приграничных районах территорий России.

Ранее министр рассказал об испытаниях гибридных двигателей для летательных аппаратов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.