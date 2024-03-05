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Шойгу рассказал об испытаниях гибридных двигателей для летательных аппаратов

Сергей Шойгу заявил, что технические и ресурсные характеристики силовых установок совершенствуются при использовании только отечественных материалов.
2024-03-05 13:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о комплексных испытаниях гибридных силовых установок для летательных аппаратов. 

«Проводятся комплексные испытания гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов», - заявил Шойгу в ходе селекторного совещания. 

Он заметил, что в ходе совершенствования технических и ресурсных характеристик двигателей использются только отечественные материалы. 

Сергей Шойгу отметил, что Объединенная двигателестроительная корпорация выполняет задачи по гособоронзаказу, поставляя и ремонтируя двигатели для оперативно-тактической, армейской и дальней авиации. По итогам прошлого года ОДК выполнила задания гособоронзаказа в полном объеме, отгрузив часть продукции уже по планам 2024 года. 

Шойгу констатировал, что мощности предприятий ОДК обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки ВКС России, задействованной в спецоперации.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что ремонт и модернизация продлят срок службы Ан-124 с 20 до 45 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ОПК #вкс россии #Сергей Шойгу #ОДК #двигателестроение
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