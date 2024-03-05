Шойгу рассказал об испытаниях гибридных двигателей для летательных аппаратов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о комплексных испытаниях гибридных силовых установок для летательных аппаратов.

«Проводятся комплексные испытания гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и существенно повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов», - заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Он заметил, что в ходе совершенствования технических и ресурсных характеристик двигателей использются только отечественные материалы.

Сергей Шойгу отметил, что Объединенная двигателестроительная корпорация выполняет задачи по гособоронзаказу, поставляя и ремонтируя двигатели для оперативно-тактической, армейской и дальней авиации. По итогам прошлого года ОДК выполнила задания гособоронзаказа в полном объеме, отгрузив часть продукции уже по планам 2024 года.

Шойгу констатировал, что мощности предприятий ОДК обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки ВКС России, задействованной в спецоперации.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что ремонт и модернизация продлят срок службы Ан-124 с 20 до 45 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.