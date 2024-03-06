Шойгу проверил выполнение ГОЗ предприятиями «Алмаз-Антея»

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа предприятиями концерна «Алмаз-Антей».

Глава концерна Ян Новиков сообщил министру, что задание по производству автономных средств целеуказания «Енисей» для работы ЗРК С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотникам «Валдай» в прошлом году выполнено в полном объеме.

Гендиректор ПАО «НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский доложил главе российского оборонного ведомства о создании новых средств борьбы с беспилотниками. Данные средства сейчас проходят заводские испытания. Кроме того, Шойгу показали мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей, а также продемонстрировали новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы (РЛС).

Также Шойгу посетил Московский машиностроительный завод «Авангард». На предприятии он осмотрел, как производятся ракеты для систем ПВО. Генеральный директор завода Денис Попков доложил главе оборонного ведомства о реализации проектов по расширению производственных мощностей. В прошлом году в Московской области открыли филиал предприятия и приступили к возведению четырех новых цехов.

Руководитель предприятия рассказал о двойном росте выпуска продукции. После модернизации и ввода в эксплуатацию новых объектов запланирован двукратный рост. Шойгу провел совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления. Министр указал на значимость средств ПВО в условиях проведения Россией спецоперации.

«Это касается как радиолокационных средств, так и средств поражения. Причем спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что средства ПВО необходимы ВС РФ в условиях применения противником FPV-дронов, появления ударных БПЛА большей дальности и использования снарядов американской РСЗО HIMARS, а также других средств поражения, в том числе советских. Шойгу поручил руководству «Алмаз-Антея» и главкому Сухопутными войсками Олегу Салюкову сразу интегрировать РЛС с ударными средствами.

Глава ведомства указал на необходимость мгновенно отвечать на обстрел противника и добавил, что РЛС необходимы нашим военным не только в зоне проведения спецоперации, но и в приграничных районах.

Руководители предприятий концерна доложили Шойгу об утверждении более ранних графиков передачи военным вооружения и военной техники. Ранее министр поручил скорректировать график поставок такой продукции в войска. Точнее, сдвинуть сроки передачи техники военным на II-III кварталы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.