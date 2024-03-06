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МИД ФРГ: российские журналисты могут беспрепятственно работать в Германии

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что нет никаких планов в отношении корреспондентов из РФ.
Сергей Лебедев 2024-03-06 00:36:01
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Global Look Press

Российские журналисты могут свободно и беспрепятственно работать в Германии. Об этом заявил РИА Новости представитель Министерства иностранных дел ФРГ. По его словам, длительная выдача виз связана с ограничением дипломатического и консульского представительства.

«Никаких планов в отношении российских корреспондентов у МИД ФРГ нет. Решения о выдаче виз принимаются в законном порядке», - подчеркнули в германском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее в Министерство иностранных дел России вызвали посла ФРГ Александра Ламбсдорффа. Ему указали на растущую вовлеченность Берлина в украинский конфликт.

До этого стало известно о содержании переговоров германских офицеров. В беседе они обсуждали вероятность атаки ВСУ по Крымскому мосту с использованием ракет Taurus. 

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