Ушаков: БРИКС будет развивать применение валют, альтернативных доллару США

БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы, которая использовала бы цифровые валюты и блокчейн, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, для проведения платежей будут активнее задействовать валюты, альтернативные доллару США.

Количество расчетов России со странами БРИКС в национальной валюте за два года увеличилось более чем в три раза и составило 85%, сообщала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В 2024 году в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вошли Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Кроме того, сообщалось о вступлении в группу Саудовской Аравии.