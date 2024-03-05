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Ушаков: БРИКС будет развивать применение валют, альтернативных доллару США

Объединение будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна, сообщил помощник президента РФ.
Владимир Рубанов 2024-03-05 06:32:01
© Фото: Zhang Yudong XinHua, Global Look Press

БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы, которая использовала бы цифровые валюты и блокчейн, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, для проведения платежей будут активнее задействовать валюты, альтернативные доллару США.

Количество расчетов России со странами БРИКС в национальной валюте за два года увеличилось более чем в три раза и составило 85%, сообщала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В 2024 году в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вошли Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Кроме того, сообщалось о вступлении в группу Саудовской Аравии.

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