Доля расчетов России со странами БРИКС в нацвалюте увеличилась до 85% за два года

Количество расчетов России со странами БРИКС в национальной валюте за два года увеличилось более чем в три раза и составило 85%. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью агентству РИА Новости.

По информации главы банка, два года назад Россия рассчитывалась со странами БРИКС в нацвалюте в 26% случаев. Она также отметила, что доля БРИКС в мировой экономике выросла с 31% до 35% по итогам 2023 года, а доля стран объединения в торговом балансе России за два года удвоилось.

«Она стала значительно больше, сейчас это около 40%. В 2022 году было менее 30%, а в 2021 году - около 20%», - сказала Набиуллина.

С начала 2024 года официальными членами БРИКС стали Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Таким образом блок стал насчитывать 10 стран и объединил население в 3,6 миллиарда человек, на эти государства приходится более 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.