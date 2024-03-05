Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Сочи

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщает РИА Новости, глава агентства прилетел в Сочи.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о предстоящем визите Рафаэля Гросси в Россию для обсуждения дальнейшего взаимодействия Москвы с Агентством. По ее словам, гендиректор МАГАТЭ проведет ряд встреч на высоком уровне.

Кроме того, запланированы рабочие консультации по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

Последний раз Гросси посещал ЗАЭС в начале февраля. Тогда он приехал на станцию вместе с группой наблюдателей от МАГАТЭ, которая сменила там своих коллег.