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В МИД сообщили о предстоящем визите главы МАГАТЭ Гросси в Россию

Запланированы рабочие консультации для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС, сообщила Мария Захарова.
Максим Крюков 2024-03-05 00:26:01
© Фото: Luiz Rampelotto EuropaNewswire Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается в ближайшее время совершить визит в Россию, в рамках которого проведет ряд встреч на высоком уровне. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для обсуждения нашего дальнейшего взаимодействия с Агентством», - говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

По словам дипломата, также запланированы «рабочие консультации» по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил, что ЗАЭС ничего не угрожает, кроме украинского режима. Он отметил, что станция находится под контролем Вооруженных сил России и Росатома.

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