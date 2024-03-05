В МИД сообщили о предстоящем визите главы МАГАТЭ Гросси в Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собирается в ближайшее время совершить визит в Россию, в рамках которого проведет ряд встреч на высоком уровне. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси намерен посетить Россию в ближайшее время для обсуждения нашего дальнейшего взаимодействия с Агентством», - говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

По словам дипломата, также запланированы «рабочие консультации» по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил, что ЗАЭС ничего не угрожает, кроме украинского режима. Он отметил, что станция находится под контролем Вооруженных сил России и Росатома.