Опубликованы кадры посещения Запорожской АЭС главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Кадры его визита публикует «Звезда».

Помимо Гросси, на станцию прибыла группа наблюдателей от МАГАТЭ, которая сменит там своих коллег.

Накануне, 6 февраля, глава МАГАТЭ посетил Киев и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Затем кортеж из нескольких автомобилей покинул контролируемую Украиной территорию и направился в сторону Энергодара.

Ситуация на месте пересечения линии соприкосновения оставалась спокойной. Предполагается, что на следующей неделе Гросси совершит визит в Москву.