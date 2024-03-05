Осиное гнездо Бундесвера разворошили свои же. Едва вскрылись планы немецких офицеров о нападении на Россию, как наметилась отставка действующего министра обороны Писториуса. Добиться этого намерены депутаты третьей по крупности партии в Бундестаге - «Альтернатива для Германии».

«В немецком законе за организацию и планирования военных действия против другой страны следует наказание до десяти лет лишения свободы. Офицеры как раз обсуждали начало военных действий против России. Так что поданное мною прошение о начале расследования направлено против этих двух офицеров и, конечно, против министра обороны Писториуса. Сейчас полиция начала расследование и должна передать документы в верховный суд. Мы ждем ответа и надеемся, что дело будет запущено», - рассказал Гуннар Линдеманн, депутат партии «Альтернатива для Германии».

Депутат Линдеманн также поясняет, что не стоит ждать разбора содержания беседы от правящей партии и уж точно от канцлера - те, сделают все, чтобы притупить внимание общества вокруг планируемой немцами атаки на Крымский мост. А если послушать главу Минобороны Писториуса, то и вовсе складывается впечатление, что все под контролем.

«Наши системы связи не подвергались и не могут быть подвергнуты взлому. Для переговоров до определенного уровня конфиденциальности мы используем сертифицированную версию WebEx. Это наш стандарт, в котором учитываются дополнительные уровни безопасности. Причина того, что телефонный звонок все же удалось записать кроется в погрешности приложения. Утечка данных произошла от участника из Сингапура. Он был подключен, не авторизовавшись в приложении, то есть фактически подключился через открытое соединение», - заявил Писториус.

Систему защиты данных Бундесвера высмеивает пресса, которая получила от пресс-службы ведомства ссылку на комментарий министра с паролем от одного до четырех.

«Еще неделю назад это была бы заезженная шутка. Но после случившегося, это крайне неловко», - говорится в публикации немецкого издания Bild.

Неловко и то, как немецкое правительство через лояльные СМИ пытается очистить репутацию. Писториус уверяет, что доверие к Берлину у партнеров по НАТО не исчерпано. С этим не согласны турецкие журналисты, обладающие своей внутренней информацией.

Берлинское фиаско под кодовым названием «Таурус» накрыло и союзников. По мнению Шольца, англичане больше вовлечены в конфликт, чем немцы, ссылаясь на работу в зоне СВО британских крылатых ракет. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально предложил канцлеру ФРГ не отставать.

Сунак выглядит довольно скромно на фоне новых заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Президент не выходит из образа Наполеона и продолжает шокировать публику: сначала был готов отправить европейских солдат на Украину, потом открестился от своих заявлений, а теперь словесно нападает на соседей.

«Мы приближаемся к моменту, когда нельзя проявлять трусость. Мы не должны игнорировать грядущие трагедии. Война вернулась на нашу землю», - сказал Макрон.

Все остальные евро-союзники пока не комментируют провал Бундесвера. Впрочем в самом военном ведомстве криминала в ситуации не видят. Немецкий глава Минобороны исключает увольнения участников переговоров или кадровые перестановки в министерстве. Вероятно, единственное что, поменяют пароль на сайте от одного до пяти.