Bild: утечка разговора военных ФРГ произошла из-за генерала ВВС Грефе

В Германии назвали имя военного, виновного в утечке беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост, скорее всего, она произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС ФРГ Грефе. Данные приводит немецкая газета Bild.

«Речь идет о бригадном генерале Франке Грефе, который 19 февраля находился в Сингапуре. Там, как и многие другие военные, он посетил Сингапурское авиашоу», - говорится в публикации издания.

По данным министра обороны Германии Бориса Писториуса, причиной утечки стало незащищенное подключение одного из участников разговора, система безопасности не была нарушена. Глава оборонного ведомства ФРГ назвал этот инцидент «человеческой ошибкой».

Уточняется, что на данный момент остается отрытым вопрос о начале судебного разбирательства, однако предварительное расследование уже было запущено.

Напомним, 1 марта была опубликована перехваченная аудиозапись немецких высокопоставленных военных чиновников, в которой обсуждалась возможность отправки на Украину крылатых ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту.

По словам Писториуса, в ходе разговора обсуждались возможные сценарии будущего, а не точные планы. В реальности власти Германии не давали зеленого света передаче киевскому режиму подобного вооружения.