Писториус: перехваченный разговор офицеров не предполагает «зеленого света» на поставку Киеву Taurus

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что перехваченный разговор высокопоставленных военных Германии не означает, что передаче крылатых ракет Taurus Киеву давали «зеленый свет», передает РИА Новости.

Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что опубликованный разговор немецких военнослужащих является лишь обсуждением одного из возможных сценариев. Также он назвал распространение записи частью информационной войны России.

Писториус также заявил, что кроме опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера на данный момент ему не известно о других утечках информации.

Ранее сообщалось, что перехваченная аудиозапись разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост может осложнить отношения Германии и НАТО.