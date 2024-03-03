МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Писториус: перехваченный разговор офицеров не предполагает «зеленого света» на поставку Киеву Taurus

По словам министра обороны ФРГ, обсуждались различные сценарии.
Глеб Владовский 2024-03-03 18:39:01
© Фото: IMAGO, M. Popow, Globallookpress

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что перехваченный разговор высокопоставленных военных Германии не означает, что передаче крылатых ракет Taurus Киеву давали «зеленый свет», передает РИА Новости.

Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что опубликованный разговор немецких военнослужащих является лишь обсуждением одного из возможных сценариев. Также он назвал распространение записи частью информационной войны России.

Писториус также заявил, что кроме опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера на данный момент ему не известно о других утечках информации.

Ранее сообщалось, что перехваченная аудиозапись разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост может осложнить отношения Германии и НАТО.

#в стране и мире #перехват #ФРГ #Бундестаг #Крымский мост #борис писториус
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 