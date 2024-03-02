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Хуситы обвинили Британию и США в повреждении подводных кабелей в Красном море

Хуситы винят в ударе по подводным коммуникациям ВМФ Великобритании и США.
Ирина Елагина 2024-03-02 22:26:01
© Фото: Hani Al-Ansi dpa Globallookpress

Йеменские хуситы возложили ответственность за повреждение подводных кабелей в Красном море на ВМФ Великобритании и США.

«Враждебные действия против Йемена со стороны военных кораблей Великобритании и США привели к повреждению морских кабелей в Красном море», - цитирует РИА Новости заявление хуситского Минтранса.

Хуситы утверждают, что действия Великобритании и США угрожают безопасности международных морских путей.

Ранее сообщалось, что в Красном море затонул подбитый хуситами британский сухогруз Rubymar с 41 000 тонн удобрений на борту.

Напомним, что военный эксперт из РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью «Звезде» выразил мнение, что подрыв йеменскими хуситами четырех связывающих Европу и Азию подводных кабелей осуществлен с помощью США.

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