Хуситы обвинили Британию и США в повреждении подводных кабелей в Красном море

Йеменские хуситы возложили ответственность за повреждение подводных кабелей в Красном море на ВМФ Великобритании и США.
«Враждебные действия против Йемена со стороны военных кораблей Великобритании и США привели к повреждению морских кабелей в Красном море», - цитирует РИА Новости заявление хуситского Минтранса.
Хуситы утверждают, что действия Великобритании и США угрожают безопасности международных морских путей.
Ранее сообщалось, что в Красном море затонул подбитый хуситами британский сухогруз Rubymar с 41 000 тонн удобрений на борту.
Напомним, что военный эксперт из РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью «Звезде» выразил мнение, что подрыв йеменскими хуситами четырех связывающих Европу и Азию подводных кабелей осуществлен с помощью США.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»