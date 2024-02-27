Эксперт Перенджиев счел, что хуситы могли ударить по подводным кабелям с помощью США

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Александр Перенджиев прокомментировал «Звезде» информацию о подрыве йеменскими хуситами четырех связывающих Европу и Азию подводных кабелей.

Доцент РЭУ Плеханова напомнил, что хуситы являются лишь военизированной группировкой внутри Йемена. Тем не менее страны Запада часто их изображают как влиятельную фигуру в регионе.

«Их рисуют и представляют так, будто они сильнее самого Йемена. Да и не только Йемена - хуситы выглядят мощнее, чем Саудовская Аравия или даже ЮАР. Это развитые государства, и то не имеют такой мощи, какую приписывают хуситам», - отметил Перенджиев.

Эксперт подчеркнул, что для проведения такой операции у хуситов как у организации неоткуда взяться необходимым средствам, если только за ними не стоит могущественный покровитель. Среди таких, как отметил Перенджиев, могли оказаться и США.

«Вопрос в том, как они эти кабели перерезали и какими средствами. Складывается впечатление, что хуситы - это какой-то инструмент в серьезной геополитической и геоэкономической игре. Вполне возможно, что сама угроза хуситов не вредит США, может, даже наоборот», - предположил Перенджиев.

Эксперт также обратил внимание на активизацию хуситов после вступления ОАЭ, Египта, Ирана и Эфиопии в БРИКС. Перенджиев счел, что США могут использовать хуситов, чтобы усложнить связь стран региона с Россией.

«Вполне возможно, что дело в каких-то трубопроводах в Суэцком канале, не рассматривающихся сейчас как основные варианты. Плюс вход Египта в БРИКС означает для США, что страна вышла из западной зоны влияния и становится геоэкономическим противником. Поэтому я могу допустить, что Штаты таким образом хотят замедлить их развитие», - подытожил Перенджиев.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на израильское издание Globes сообщило о повреждении йеменскими хуситами четырех подводных кабелей связи в Красном море. Кабели связывают между собой Европу, Африку и Азию, при этом ущерб линиям кабелей был нанесен незначительный.