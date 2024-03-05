Кличко заявил, что Зеленский ошибся с отставкой Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко назвал «очень серьезной ошибкой» Владимира Зеленского увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Теперь Украине нужно «правительство национального единства», заявил он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Кличко отметил, что было бы ошибкой создавать в стране «картель», политическую коалицию, которая будет бороться с Зеленским и могла бы его заменить.

Киевский мэр считает, что до окончания конфликта в стране не должно проводиться никаких выборов, а Зеленский может законно оставаться на своем посту.

Ранее Кличко выступал с резкой критикой в адрес правящего режима на Украине и обвинял Зеленского в скатывании в авторитаризм.