Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм

По его словам, Украина скоро станет страной, где «все зависит от настроения одного человека».

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На Украине из-за Владимира Зеленского уже почти нет независимых институтов власти. Об этом заявил киевский мэр Виталий Кличко. По его словам, Украина скоро станет страной, где «все зависит от настроения одного человека».

«Сейчас остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», - сказал Виталий Кличко в интервью изданию Spiegel.

По словам пообщавшегося с градоначальником корреспондента, мэр Киева считает, что Украина находится на пути к авторитаризму.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады Украины выступили против выборов во время действия военного положения.