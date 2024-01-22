Киевский мэр Виталий Кличко раскритиковал нынешний режим на Украине. По его словам, то, что сейчас происходит в стране, нельзя назвать демократией.

«Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», - сказал градоначальник в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

Виталий Кличко отметили, что «определенные люди» пытаются централизовать власть и построить вертикаль.

Напомним, ранее мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его словам, на Украине уже почти нет независимых институтов власти.