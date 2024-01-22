Киевский мэр Виталий Кличко раскритиковал нынешний режим на Украине. По его словам, то, что сейчас происходит в стране, нельзя назвать демократией.
«Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», - сказал градоначальник в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
Виталий Кличко отметили, что «определенные люди» пытаются централизовать власть и построить вертикаль.
Напомним, ранее мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его словам, на Украине уже почти нет независимых институтов власти.
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