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Кличко раскритиковал нынешний режим на Украине

Градоначальник заявил, что «определенные люди» пытаются централизовать власть и построить вертикаль.
Сергей Лебедев 2024-01-22 05:57:01
© Фото: Eugen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress

Киевский мэр Виталий Кличко раскритиковал нынешний режим на Украине. По его словам, то, что сейчас происходит в стране, нельзя назвать демократией.

«Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», - сказал градоначальник в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

Виталий Кличко отметили, что «определенные люди» пытаются централизовать власть и построить вертикаль.

Напомним, ранее мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его словам, на Украине уже почти нет независимых институтов власти.

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