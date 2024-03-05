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Суд вместо оглашения приговора возобновил следствие по делу Марины Раковой

К делу приобщили дополнительные документы.
Владимир Рубанов 2024-03-05 11:57:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Никулинский суд Москвы возобновил следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищениях, так как не все доказательства были истребованы, сообщил корреспондент «Звезды». Ранее ожидалось, что суд огласит приговор по этому делу.

Судья объявил перерыв в слушании, поскольку одному из фигурантов дела Евгению Инкину потребовалась консультация с адвокатом. В результате Инкин признал вину и организационный характер преступления.

Кроме того, к делу приобщили результаты судебно-психиатрической экспертизы Раковой и документы о возмещении бывшим ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергеем Зуевым ущерба в размере 4 млн 50 тыс. рублей Центру просветительских инициатив.

Обвинение просит признать Марину Ракову виновной в совершении четырех преступлений с наказанием в виде восьми лет лишения свободы, штрафом 1 млн рублей и запретом занимать должности на госслужбе.

Ракову задержали в октябре 2021 года. Она признала вину по делу о хищениях. Как считают следователи, фигуранты фиктивно трудоустраивали сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также расхищали бюджетные деньги через договоры с Шанинкой в рамках нацпрограмм в 2019-2020 годах.

По делу проходят экс-ректор Шанинки Сергей Зуев, которому запросили 6,5 года колонии, и бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Инкин.

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