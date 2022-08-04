Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о хищениях
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о хищениях.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о хищениях.
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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о хищениях
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о хищениях.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о хищениях.
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