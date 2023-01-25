Фигурантку дела о мошенничестве Ракову трудоустроили в АСИ

В агентстве заявили, что есть все правовые основания для трудоустройства бывшей чиновницы.

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Экс-заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова, проходящая по уголовному делу по статье о мошенничестве, трудоустроена в Агентство стратегических инициатив. В АСИ заявили, что для этого есть все правовые основания.

«Марина Ракова работает в Агентстве стратегических инициатив на рядовой должности, занимается социальными проектами. Все правовые основания для ее официального трудоустройства и выполнения непосредственных обязанностей есть», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы агентства.

Напомним, сегодня стало известно, что следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении Марины Раковой. В МВД России отметили, что бывшая чиновница активно сотрудничала со следствием и признала свою вину.

Отметим, экс-заместителя министра арестовали в 2021 году. В ноябре прошлого года Мосгорсуд отпустил Ракову из СИЗО. Арест ей заменили на «запрет определенных действий» до 7 февраля.