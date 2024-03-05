КИВИ Банк подал иск против собственников

КИВИ Банк 4 марта подал иск в Арбитражный суд Москвы к АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и QIWI plc. Требования и подробности дела пока не обнародованы. В деле есть третье лицо - АО «Реестр».

В январе российские активы группы QIWI, консолидированные в АО «Киви», продали гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Эта компания принадлежит бывшему главному исполнительному директору QIWI plc Андрею Протопопову.

После завершения сделки Протопопов должен был возглавить российское подразделение компании. Международные активы группы остались в QIWI plc.

Сейчас в КИВИ Банке действует временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов. Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка в феврале. АСВ начало выплаты вкладчикам кредитного учреждения.