АСВ начало выплаты вкладчикам КИВИ Банка

Агентство по страхованию вкладов с сегодняшнего дня начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам КИВИ Банка. Об этом сообщает АСВ.

«29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк», - говорится в сообщении АСВ в соцсети «ВКонтакте».

В заявлении агентства отмечается, что в качестве банка-агента был выбран банк «Уралсиб», через который будут проводиться выплаты от Агентства по страхованию вкладов. Форму заявления о выплате возмещения также можно будет заполнить в офисах банка.

Напомним, что Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ Банка 21 февраля. Как сообщил ЦБ РФ, банк регулярно нарушал федеральное законодательство и проводил рискованные для граждан операции.