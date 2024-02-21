В Группе компаний QIWI сообщили о временной администрации в КИВИ Банке

В Группе компаний QIWI прокомментировали отзыв лицензии у КИВИ Банка. На запрос «Звезды» там ответили, что в настоящее время в организации работает временная администрация.

«О дальнейших действиях будем оперативно информировать все заинтересованные стороны», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что бизнес Группы компаний QIWI, не связанный с деятельностью КИВИ Банка, работает в обычном режиме.

Сегодня днем стало известно, что Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка по причине нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Вкладчикам, имевшим деньги на счетах, рекомендовали обращаться в Агентство по страхованию вкладов.