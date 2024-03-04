МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Париж опубликовал список поставленных Киеву вооружений с начала СВО

Владимир Рубанов 2024-03-04 09:39:01
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Министерство обороны Франции опубликовало на своем сайте список военной помощи, которую Париж предоставил Киеву за два года конфликта. Список актуален на 31 декабря 2023 года.

В сообщении говорится, что военные поставки соответствуют трем критериям: обеспечение полного потенциала (оснащение боеприпасами, обучение и обслуживание оборудования), без ослабления собственных ВС и при обеспечении «контроля эскалации».

Всего Франция поставила на Украину военную технику на сумму 2,615 млрд евро. Кроме того, 1,2 млрд евро Париж пожертвовал в Европейский фонд мира (EFF), из которого финансируется Киев.

В списке поставок 50 пунктов. В нем, в частности, есть 30 артиллерийских систем Caesar, две системы ПВО Crotale NG, одна франко-итальянская система ПВО SAMP/T, шесть ПЗРК Mistral, 38 танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров.

Кроме того, Киев получил 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, десять 120-мм минометов.

Количество поставленных ракет SCALP, Crotale, Mistral и Aster, противотанковых ракет Milan засекречено.

Ранее сообщалось, что между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем разгорелась открытая вражда из-за помощи ВСУ. Сообщалось, что Берлин выделил или запланировал выделить Украине свыше 17 млрд евро военной помощи, тогда как Париж - только 640 млн. В то же время президент Франции сделал резонансное заявление о том, что нельзя исключать отправку на Украину войск.

#Франция #Украина #Германия #Scalp #Эмманюэль Макрон #Олаф Шольц #поставки оружия #гаубицы Caesar #Crotale-NG
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 