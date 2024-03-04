Париж опубликовал список поставленных Киеву вооружений с начала СВО

Министерство обороны Франции опубликовало на своем сайте список военной помощи, которую Париж предоставил Киеву за два года конфликта. Список актуален на 31 декабря 2023 года.

В сообщении говорится, что военные поставки соответствуют трем критериям: обеспечение полного потенциала (оснащение боеприпасами, обучение и обслуживание оборудования), без ослабления собственных ВС и при обеспечении «контроля эскалации».

Всего Франция поставила на Украину военную технику на сумму 2,615 млрд евро. Кроме того, 1,2 млрд евро Париж пожертвовал в Европейский фонд мира (EFF), из которого финансируется Киев.

В списке поставок 50 пунктов. В нем, в частности, есть 30 артиллерийских систем Caesar, две системы ПВО Crotale NG, одна франко-итальянская система ПВО SAMP/T, шесть ПЗРК Mistral, 38 танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров.

Кроме того, Киев получил 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, десять 120-мм минометов.

Количество поставленных ракет SCALP, Crotale, Mistral и Aster, противотанковых ракет Milan засекречено.

Ранее сообщалось, что между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем разгорелась открытая вражда из-за помощи ВСУ. Сообщалось, что Берлин выделил или запланировал выделить Украине свыше 17 млрд евро военной помощи, тогда как Париж - только 640 млн. В то же время президент Франции сделал резонансное заявление о том, что нельзя исключать отправку на Украину войск.