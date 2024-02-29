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Politico: между Макроном и Шольцем разгорелась открытая вражда из-за помощи ВСУ

Одной из причин конфликта является вопрос выделения средств на поддержку киевского режима.
Глеб Владовский 2024-02-29 16:19:01
© Фото: IMAGO, M. Popow, Globallookpress

Расхождения во мнениях на тему оказания военной помощи Украине между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем разгорелся конфликт, пишет газета Politico.

По данным Кильского института мировой экономики, на которое ссылается издание, Берлин выделил или, по крайней мере, запланировал выделить свыше 17 млрд евро, в то время как Париж - только 640 млн.

«Немецкие чиновники жалуются, что, хотя Макрон готов говорить жестко в отношении Украины, он не предпринимает достаточных действий по сравнению с тем, что делает Берлин», - говорится в сообщении.

Упоминается также тот факт, что Германия уже довольно давно представляет себе угрозу в виде России в связи с историческими событиями.

Ранее Шольц опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не станет отправлять немецких солдат на Украину.

#в стране и мире #НАТО #эммануэль макрон #Олаф Шольц #СВО #военная помощь украине
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