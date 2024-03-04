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Первую ракету «Ангара» с космодрома «Восточный» запустят в апреле

Инфраструктуру для пусков ракет «Ангара» на космодроме Восточный возводят с 2018 года.
Владимир Рубанов 2024-03-04 06:30:01
© Фото: Роскосмос, РИА Новости

Тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» планируют запустить с космодрома Восточный в период с 6 по 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Это будет первый в истории пуск этой ракеты с недавно построенного стартового стола на космодроме.

Инфраструктуру для пусков ракет «Ангара» на космодроме Восточный возводят с 2018 года. Пока там провели только испытания, на которых использовалась полная копия ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту - «Ангара-НЖ». Эти испытания состоялись в ноябре-декабре 2023 года.

Первую летную ракету «Ангара-А5» отправили для летно-конструкторских испытаний на Восточный в декабре прошлого года.

До сих пор ракеты «Ангара» запускали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Оттуда взлетели три легких и три тяжелых ракеты этого типа. С нового россисйкого космодрома Восточный с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».

Еще одна ракета «Союз-2» стартует с Восточного в мае. Она выведет на орбиту два аппарата мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера».

#Наука #космос #Космонавтика #Космодром Восточный #ангара-а5 #ракета-носитель Ангара
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