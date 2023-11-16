На космодроме Восточный стартовали тесты макета «Ангара-НЖ»

Сейчас начаты комплексные испытания первого этапа, которые завершатся через месяц.

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Макет «Ангара-НЖ» установили на пусковой стол космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Подвижной состав с «Ангарой-НЖ» выехал на стартовый комплекс «Амур» сегодня. Сообщается, что макет был успешно переведен в вертикальное положение, ракета успешно встала на пусковой стол.

Уточняется, что начавшиеся комплексные испытания первого этапа будут продолжаться около месяца. В данный момент к макету подводятся необходимые коммуникации.

Расчет должен будет отработать эксплуатацию, включая заправку и слив компонентов ракетного топлива.