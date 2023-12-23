Первая ракета-носитель «Ангара-А5» отправилась на космодром Восточный

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» откроет новую страницу в истории ракетно-космической отрасли России, заявили в Роскосмосе.

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На космодром Восточный отправили первую летную ракету-носитель «Ангара-А5». Там она будет проходить летно-конструкторские испытания. В «Роскосмосе» заявили, что предстоящий пуск откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли.

«Первая летная "Ангара-А5" отправлена для летно-конструкторских испытаний на Восточный», - говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram-канале.

Вся инфраструктура для ракеты на космодроме уже подготовлена. Специалисты госкорпорации подтвердили, что системы стартового комплекса находятся в работоспособном состоянии.

Ранее стало известно, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим аппаратом «Арктика-М» №2. «Роскосмос» вел трансляцию запуска. Ракета была оснащена разгонным блоком «Фрегат».