Штат Мэн отозвал решение об отстранении Дональда Трампа от праймериз

В американском штате Мэн отозвали свое решение об отстранении экс-президента США Дональда Трампа от участия в праймериз во вторник 5 марта. Об этом стало известно из заявления государственного секретаря штата Шенны Белоуз.

«В соответствии с моей присягой и обязательством следовать закону и конституции, я отказываюсь от своего решения», - сказала Белоуз.

В своем заявлении госсекретарь сослалась на решение Верховного суда, запрещающее отдельным штатам отвечать за выполнение раздела 3 Конституции и отстранять политиков от выборов.

Праймериз в этом штате пройдут во вторник 5 марта, когда предварительные выборы состоятся сразу в 16 американских штатах. По словам Белоуз, все голоса американцев, поданные завтра в поддержку Трампа, будут учитываться без ограничений.

Напомним, сегодня Верховный суд США объявил, что принимать решение об отстранении кандидата в президенты США от праймериз может только Конгресс страны, в то время как местные суды штатов не имеют таких полномочий. Подобный вердикт касался дела в отношении штата Колорадо, но также является обязательным для всех штатов, где пытаются помешать Трампу участвовать во внутрипартийных выборах.

Политику запретили участвовать в праймериз в Мэне в конце декабря прошлого года, после чего Трамп выступил с апелляцией на это решение. Тогда бывший американский президент назвал попытку его отстранения «произвольной» и «капризной».