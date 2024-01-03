Трамп обжаловал решение о его отстранении от праймериз в штате Мэн

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Боллоуз о его исключении из праймериз в этом штате. Об этом сообщила газета The Sun Journal.

«Предвыборный штаб бывшего президента Дональда Трампа обжаловал решение государственного секретаря штата Мэн Шенны Беллоуз отстранить его от участия в первичных президентских выборах в штате», - говорится в сообщении издания.

По словам Трампа, Беллоуз не имела полномочий исключать его имя из избирательных бюллетеней, ее действия он оценил как «произвольные» и «капризные». В самой апелляции госсекретарь называется предвзятым лицом, поэтому она якобы не имела права принимать решение.

В тексте документа также говорится, что Беллоуз не имела юридических полномочий рассматривать вопросы федеральной конституции.

Решение об отстранении Трампа от праймериз приостановили до рассмотрения апелляции.

Напомним, что бывшему президенту запретили участвовать во внутрипартийных выборах штата Мэн в конце декабря. Решение было принято на основании 14 поправки к Конституции США, в которой прописано, что принимавший участие в мятеже не может быть избранным.