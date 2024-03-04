Огненный торнадо и лесные пожары: с какими природными стихиями борется Приморье

Ночная трасса Краскино-Хасан в Приморье похожа на кадры фильма-катастрофы. Ярким заревом полыхают тысячи гектаров леса, сжигая все на своем пути. Отсутствие снега, резкое потепление и сильный ветер спровоцировали возгорание сухой растительности в регионе.

В районе населенного пункта Андреевка 3 сотни сотрудников «Авиалесоохраны» и МЧС боролись с огнем несколько часов, чтобы не подпустить его к частному сектору и станции АЗС. К утру отбить удар стихии удалось. Однако языки пламени сменились едким дымом и гарью на километры вокруг.

В поселке Зарубино лесные пожары добрались до окраин населенного пункта. Огонь перекинулся из лесного массива на двухэтажный расселенный барак, а затем на мелкие постройки. Возгорание удалось оперативно ликвидировать без жертв и пострадавших.

Неподалеку от Зарубино - знаменитый на всю страну национальный парк «Земля леопарда» с редчайшими представителями кошачьих также оказался в пожароопасной зоне. Руководство заповедника сегодня приостановило работу туристических маршрутов из-за угрозы распространения огня.

«Пал, образовавшийся в районе, села Андреевка 4 марта, частично затронул территорию “Гамовского” участка национального парка “Земля леопарда”: из-за шквалистого ветра огонь распространился на охраняемую территорию, преодолев такое препятствие как автомобильная дорога асфальтированная Раздольное-Хасан», - рассказал Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда».

Пожары в Хасанском районе полыхают уже третьи сутки. В субботу впервые за всю историю метеонаблюдений в Приморье местные жители наблюдали уникальное природное явление - огненное торнадо.

На кадрах видно, как один из сотрудников железнодорожной станции успевает отбежать от бушующего смерча и тем самым сохранить себе жизнь. По словам синоптиков, температура внутри вихря могла составлять несколько сотен градусов Цельсия.

«Образование огненных смерчей или вихрей происходит, как правило, в местах крупных природных лесных пожаров. В очаге раскаленный воздух становится менее плотным и стремительно поднимается вверх», - объяснил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Из-за напряженной обстановки на юге Приморья введен особый противопожарный режим. Чтобы отгородить жилые дома и технические постройки от наступающего пала, задействована спецтехника МЧС и «Авиалесоохраны». Только за последние сутки площадь лесных пожаров увеличилась до пяти тысяч гектаров, а количество очагов возгорания возросло до 30. При этом ближайшие осадки в регион придут только к концу недели.