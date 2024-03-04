В Приморье впервые зафиксировали огненный смерч

В Приморском крае впервые зафиксировали редкое природное явление - огненный смерч, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. Видеозапись огненного торнадо распространили в соцсетях.

Очевидцы сняли вихрь высотой в десяток метров, который приближался к людям. Одному человеку пришлось убегать.

Огненное торнадо возникает на месте природных пожаров из-за смешения раскаленного воздуха и холодного.

Власти Приморья ввели особый противопожарный режим в южных районах. Ограничения распространяются на 19 муниципалитетов. Сообщалось, что видеозапись сделана в поселке Провалово Хасанского округа.

По данным МЧС, за минувшие выходные на территории Хасанского муниципального округа зафиксировано больше 30 очагов ландшафтных пожаров. Их площадь превысила 3 000 гектаров.

В тушении огня задействованы более 70 специалистов и 11 единиц техники. Локализованы 400 гектаров на землях особо охраняемой территории «Земля леопарда».