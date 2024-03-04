В Приморье тушат природный пожар в нацпарке «Земля леопарда»

На юге Приморья в минувшие выходные зафиксировали крупные природные пожары. Их площадь уже достигла 4,9 тысячи гектаров. С огнем борются около 300 человек.

Угрозы населенным пунктам на данный момент нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС.

При этом пожар добрался до территории национального парка «Земля леопарда». Там обитают редкие дальневосточные леопарды.

Сейчас огонь локализован. Ведется работа по окончательному устранению возгорания.