Минфин отчитался о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года

Семейная ипотека будет продлена, предварительные расходы федерального бюджета на программу составят 260 млрд рублей в 2024 году и 1,5 трлн рублей - до 2030 года, следует из пресс-релиза Минфина. Для семей с детьми до шести лет будет действовать ставка 6%, уточнили в ведомстве.

«Наша задача - поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми», - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Одновременно министерство рассмотрит ряд мер по снижению влияния льготных программ на ипотечный рынок в целом. По итогам минувшего года объем ипотечных займов на первичном рынке жилья за счет льгот достигал 90%, уточнил Силуанов, тогда как задача регулятора снизить этот показатель до 20-25%. Кроме того, продолжится реализация программ по поддержке многодетных семей, за которых будут частично или полностью платить ипотеку. Предусмотрены выплаты в размере 450 тысяч рублей на покрытие кредита или индивидуальное строительство на земельном участке. Программа распространяется на семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года.

Напомним, защита материнства и детства, а также поддержка многодетных семей стали важной частью послания президента Федеральному собранию. Так, Владимир Путин уточнил, что ветераны и участники спецоперации смогут брать ипотечные кредиты со ставкой 2%. Эти же условия действуют для жителей Дальнего Востока и новых российских территорий. Кроме того, глава государства пообещал строить жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в регионах с недостаточным социально-экономическим развитием. На эти цели предусмотрено 120 млрд рублей.