МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Банк России планирует обсудить с кабмином меры против схем по льготной ипотеке

Банк России предлагает изменения, чтобы избежать рискованных для граждан схем в льготной ипотеке.
Игнат Далакян 2024-03-01 13:22:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Банк России планирует обсудить с правительством внесение изменений в правила выдачи ипотеки с государственной поддержкой, чтобы избежать рискованных для граждан схем. Об этом сообщил Центробанк России.

В сообщении регулятора говорится, что эти изменения направлены на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно. В ЦБ РФ считают, что это защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой.

Банк России обратил внимание на появление рискованных для российских граждан схем при покупке строящегося жилья. Отмечается, что банки вместе с застройщиками предлагают клиентам разместить часть средства за квартиру не на счете эскроу, а на аккредитиве, который не подпадает под страхование.

Ранее Банк России сообщил, что с 1 марта усложнит выдачу ипотеки закредитованным клиентам банкам. Таким заемщикам банки будут чаще отказывать или предлагать кредиты по повышенной ставке.

#Экономика #в стране и мире #ипотека #Банк России #ЦБ РФ #риски
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 