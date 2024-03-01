Банк России планирует обсудить с кабмином меры против схем по льготной ипотеке

Банк России планирует обсудить с правительством внесение изменений в правила выдачи ипотеки с государственной поддержкой, чтобы избежать рискованных для граждан схем. Об этом сообщил Центробанк России.

В сообщении регулятора говорится, что эти изменения направлены на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно. В ЦБ РФ считают, что это защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой.

Банк России обратил внимание на появление рискованных для российских граждан схем при покупке строящегося жилья. Отмечается, что банки вместе с застройщиками предлагают клиентам разместить часть средства за квартиру не на счете эскроу, а на аккредитиве, который не подпадает под страхование.

Ранее Банк России сообщил, что с 1 марта усложнит выдачу ипотеки закредитованным клиентам банкам. Таким заемщикам банки будут чаще отказывать или предлагать кредиты по повышенной ставке.