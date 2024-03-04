Посол Германии Ламбсдорф прибыл в МИД России

Посол Германии Александр Ламбсдорф прибыл в здание Министерства иностранных дел РФ, передает корреспондент «Звезды» с места.

Ламбсдорф прибыл на Смоленскую площадь на автомобиле с дипломатическими номерами и флагом ФРГ. С журналистами, которые ждали его у входа в министерство, он общаться не стал.

Ранее ТАСС, ссылаясь на свои источники, передавал, что дипломата ждут в российском внешнеполитическом ведомстве из-за обнародованных разговоров германских офицеров по атакам на Крымский мост.

Накануне, 3 марта, стало известно, что депутаты бундестага заявили о созыве заседания из-за произошедшего скандала с прослушкой офицеров.