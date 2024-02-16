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В Нидерландах прокуратура арестовала недвижимость игрока «Спартака» Промеса

У приговоренного к шести годам тюремного заключения футболиста Промеса в Нидерландах арестовали недвижимость на миллионы евро.
Дарина Криц 2024-02-16 04:51:01
© Фото: Stupnikov Alexander spartak.com Globallookpress

В Нидерландах сообщили об аресте недвижимости футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, которого осудили за контрабанду наркотиков. Соответствующее решение приняла прокуратура Амстердама, сообщает «Лайф».

По предварительным данным, у игрока арестовали принадлежащее ему имущество на миллионы евро - роскошные жилые дома в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкауде. Отмечается, что арестовывая недвижимость, власти хотят помешать Промесу продать жилье и выручить деньги, прежде чем суд предъявит иск о конфискации.

«Служба прокуратуры Амстердама арестовала имущество футболиста Квинси Промеса на миллионы евро, осужденного за торговлю кокаином. Служба прокуратуры хочет помешать Промесу продать свои дома и получить деньги до того, как судебная система предъявит иск о конфискации», - сообщили местные власти.

Напомним, суд Амстердама вынес футболисту заочный приговор к шести годам тюремного заключения. Прежде лучший игрок «Спартака» сезона-2022-2023 Промес в июне 2023 года получил 18 месяцев тюрьмы в Амстердаме.

Это связано с его нападением на двоюродного брата, которому он нанес ножевые ранения. Инцидент произошел на вечеринке по случаю дня рождения родственника Промеса в Абкауде 25 июля 2020 года. По словам свидетелей, во время ссоры спортсмен ударил кузена ножом в колено.

После этого появилась информация от футбольного клуба «Спартак», что Промес намерен обжаловать приговор суда.

#в стране и мире #Спартак #футболист #Квинси Промес #контрабанда наркотиков #конфискация имущества
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