Галузин и Ли Хуэй отметили, что украинский конфликт нельзя решить без России

Урегулирование украинского конфликта невозможно без участия России, а продвигаемые киевскими властями и Западом к России ультиматумы наносят вред перспективам его завершения, и не могут служить основой для этого. Такое мнение по итогам состоявшейся в Москве встречи выразили замглавы МИД Михаил Галузин и спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

«Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности. При этом было отмечено, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними "диалоговые" форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой», - приводит RT детали прошедшей встречи.

Как сообщалось ранее, Пекин отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе воинского контингента НАТО на Украину. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала все стороны «достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий».

Прежде глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на готовящееся лидером киевского режима Владимиром Зеленским предложение России по урегулированию украинского конфликта.

По мнению высокопоставленного дипломата, предложенная формула, при которой могут «собраться без России в Швейцарии, все решить и потом передать России» - это ультиматум, а готовность Киева к мирным переговорам вызвала у Лаврова сомнение.